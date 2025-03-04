Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАРТ выявил нарушения в работе известного интернет-магазина

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси выявило нарушения законодательства о торговле и защите прав потребителей в интернет-магазине «ОЗОН Маркет Бел». Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

МАРТ включил 12 субъектов хозяйствования в список недобросовестных поставщиков.

В интернет-магазине предлагались к продаже запрещенные товары (парфюмерия, косметика), произведенные в странах, которые ввели санкции и проводят недружественную политику в отношении Беларуси. Кроме того, на главной странице интернет-магазина нет информации о способах оплаты товаров и отсутствует информация о многих изготовителях реализуемых товаров, а также о поставщиках, гарантийном сроке и стране происхождения товаров.

МАРТ выдал интернет-магазину требование о прекращении реализации запрещенных товаров и предписало устранить нарушения законодательства о защите прав потребителей.

В министерство и исполкомы с жалобами на работу интернет-магазина в 2022 году поступило 10 обращений, в 2023 — 24, в 2024 году — 58, по состоянию на сегодня — 17. МАРТ дважды выдавал предписания (одно в 2022 году и одно в 2023 году).