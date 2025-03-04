МАРТ выявил нарушения в работе известного интернет-магазина

В интернет-магазине предлагались к продаже запрещенные товары (парфюмерия, косметика), произведенные в странах, которые ввели санкции и проводят недружественную политику в отношении Беларуси. Кроме того, на главной странице интернет-магазина нет информации о способах оплаты товаров и отсутствует информация о многих изготовителях реализуемых товаров, а также о поставщиках, гарантийном сроке и стране происхождения товаров.