МАРТ выявил нарушения в работе известного интернет-магазина

МАРТ включил 12 субъектов хозяйствования в список недобросовестных поставщиков.
В интернет-магазине предлагались к продаже запрещенные товары (парфюмерия, косметика), произведенные в странах, которые ввели санкции и проводят недружественную политику в отношении Беларуси. Кроме того, на главной странице интернет-магазина нет информации о способах оплаты товаров и отсутствует информация о многих изготовителях реализуемых товаров, а также о поставщиках, гарантийном сроке и стране происхождения товаров.
МАРТ выдал интернет-магазину требование о прекращении реализации запрещенных товаров и предписало устранить нарушения законодательства о защите прав потребителей.
В министерство и исполкомы с жалобами на работу интернет-магазина в 2022 году поступило 10 обращений, в 2023 — 24, в 2024 году — 58, по состоянию на сегодня — 17. МАРТ дважды выдавал предписания (одно в 2022 году и одно в 2023 году).