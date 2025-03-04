Ярошевич о падающем курсе доллара: пока ликовать рано

Американская валюта на прошлой неделе сдала позиции и подешевела по отношению к белорусскому и российскому рублям. Это связано с переговорами РФ и США высокого уровня, которые прошли в Эр-Рияде 18 февраля.
Положительная динамика в отношениях между двумя странами сказалась и на курсе российской валюты. Белорусский рубль связан с ней — большинство операций на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) проходит именно с рублями РФ.
Тем не менее радоваться из-за падения доллара рано, считает экономический эксперт Вячеслав Ярошевич. Он объяснил, что происходит с американской валютой и рассказал, в чем хранить сбережения в 2025 году.
Ясности пока нет
Эксперт считает переговоры в Саудовской Аравии хорошим маркером в отношениях США и РФ. Они в том числе сказались и на укреплении российского рубля. Тем не менее определенности пока нет, поэтому и расслабляться рано.
«Ликовать не стоит, это только прелюдия. Никаких сделок по Украине еще не было. Когда будет заключен международный договор вроде Потсдамского, можно будет и расслабиться, а пока неизвестность сохраняется. Доллар пусть и откатился, но это лишь краткосрочная реакция», — сказал Ярошевич.
По его словам, очевидно, при новом хозяине Белого дома Дональде Трампе есть хоть какая-то позитивная динамика в отношениях США и России.
То, что было в Эр-Рияде — еще только процесс, пока не результат. Но уже на процесс есть позитивный отклик со стороны российского рубля. Он был настолько санкционирован, и настолько ему было тяжело дышать, что любое малейшее позитивное движение — у него сразу расправляются крылья.
Он подчеркнул, что нынешний курс российского рубля — показатели лета прошлого года, рекордов пока нет.
Факторы влияния на доллар
Ярошевич отметил, что российская валюта чувствительна к геополитическим факторам, сказываются на ней и котировки на углеводородное сырье, но сейчас, конечно, основной козырь — это Трамп.
«Он всю жизнь проводит сделки и знает, что, если начнет переобуваться в процессе, то ничем хорошим для его сделок это не закончится. Их попросту не будет. Поэтому он заставляет делать это других, например, французского президента, а сам же продолжает движение по своим сделкам», — добавил он.
Пиар-ход
Недавно Трамп заявил, что американские власти намереваются проверить золотой резерв в хранилище на военной базе Форт-Нокс. Эксперт считает, что такое решение президента — затея рискованная, но по сути это попытка поддержать свою валюту.
Там должны обнаружить приблизительно восемь тысяч тонн, а могут найти и гораздо меньше. Что тогда будет? Полное фиаско. Я думаю, что они просто промолчат, не будут об этом заявлять, но шапки там полетят — это 100%.
В случае, если в хранилище все неплохо, то это укрепит доллар. Так как покажет, что валюта подкреплена золотом, а не просто пустыми фразами.
«Сейчас наблюдается тенденция глобального отказа от доллара. Он же сам себя последние три года очень сильно дискредитировал через санкции, в особенности на использование платежных систем. Поэтому это можно рассматривать как попытку поддержать валюту», — добавил Ярошевич.
Как быть белорусам?
Экономический эксперт рекомендует жителям республики в долгосрочной перспективе хранить сбережения в золоте. Это самый надежный способ накоплений. Так, этот металл активно дорожает и сейчас стоит более 2,9 тысячи долларов за тройскую унцию (31,1 грамма).
Золото — это своего рода противовес глобальной инфляции, в том числе долларовой. Если оно растет в стоимости, значит, автоматически снижается покупательная способность американской валюты.
Ярошевич уточняет, что белорусов трудно отучить от привычки сохранять накопления в американской валюте.
«Самый верный вариант от обесценивания любых бумажных денег — золото и недвижимость. Это долгосрочная перспектива, от которой граждане точно выиграют», — объясняет он.
Для более рискованных и предприимчивых он советует бизнес, но здесь есть вероятность «прогореть». Что касается криптовалют, то экономист относится к ним скептически, как к своего рода «казино».
«Это даже не валюта, а абсолютно спекулятивный процесс. Это ставки, чистой воды казино, в котором очень сложно выиграть», — резюмировал он.