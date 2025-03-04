Ярошевич о падающем курсе доллара: пока ликовать рано

«Он всю жизнь проводит сделки и знает, что, если начнет переобуваться в процессе, то ничем хорошим для его сделок это не закончится. Их попросту не будет. Поэтому он заставляет делать это других, например, французского президента, а сам же продолжает движение по своим сделкам», — добавил он.