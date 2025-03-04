Лукашенко назвал «наше все» в Беларуси

При этом Лукашенко сказал, что самым главным в данном вопросе является обновление электросетевой инфраструктуры. Он заметил, что должен учитываться все возрастающий спрос населения и реального сектора экономики на электроэнергию. И рассказал, что именно в Беларуси подпадает под понятие — «наше все».