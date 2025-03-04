Лукашенко назвал «наше все» в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что именно в стране — «наше все», передает БелТА.
Так, на совещании 4 марта белорусский лидер сказал, что в стране следует продолжить подготовительные мероприятия для строительства республиканского пункта захоронения радиоактивных отходов.
При этом Лукашенко сказал, что самым главным в данном вопросе является обновление электросетевой инфраструктуры. Он заметил, что должен учитываться все возрастающий спрос населения и реального сектора экономики на электроэнергию. И рассказал, что именно в Беларуси подпадает под понятие — «наше все».
— Это важнейшее направление. Это связано с людьми, это электромобили, это наше все, — подчеркнул президент.
Тем временем «Минскэнерго» сказало о блэкауте в Жодино из-за повреждения на БелАЗ.
Также Александр Лукашенко сказал искать в Беларуси то, что «выговаривает только Трамп» в США.