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Лукашенко назвал «наше все» в Беларуси

Лукашенко сказал, за чем в Беларуси будущее и «наше все».
Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что именно в стране — «наше все», передает БелТА.

Так, на совещании 4 марта белорусский лидер сказал, что в стране следует продолжить подготовительные мероприятия для строительства республиканского пункта захоронения радиоактивных отходов.

При этом Лукашенко сказал, что самым главным в данном вопросе является обновление электросетевой инфраструктуры. Он заметил, что должен учитываться все возрастающий спрос населения и реального сектора экономики на электроэнергию. И рассказал, что именно в Беларуси подпадает под понятие — «наше все».

— Это важнейшее направление. Это связано с людьми, это электромобили, это наше все, — подчеркнул президент.

Тем временем «Минскэнерго» сказало о блэкауте в Жодино из-за повреждения на БелАЗ.

Также Александр Лукашенко сказал искать в Беларуси то, что «выговаривает только Трамп» в США.