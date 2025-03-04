Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, за что белорусы будут благодарны властям многие поколения, пишет БелТА.
Так, ставя министру энергетики Алексею Кушнаренко задачу по обновлению электросетей, глава Беларуси указал, что после принятия властями ряда тарифных решений на электроэнергию у белорусов сформировался хороший спрос на ее использование для отопления жилища.
— Это чудо для людей, — уверен президент.
При этом Лукашенко заметил, что если в Беларуси будет построена вторая АЭС, то это станет и помощью для населения. Здесь же он сказал, что белорусы будут благодарить власти многие поколения.
— Они будут нам многие поколения благодарны, — прокомментировал глава страны.
Но также Александр Лукашенко уверен, что если это не сделает Минэнерго, то будет лишь «спрос и предложение», но не более. Поэтому он потребовал отвечать на запросы граждан, так как за электроэнергией — будущее.
— Надо отвечать на запросы людей. Нам надо это сделать. Это — будущее, — заключил лидер республики.
Кроме того, Александр Лукашенко предостерег от повторения ЧП из-за ураганов в Беларуси, как в 2024.
И еще президент сказал искать редкоземельные металлы на территории Беларуси: «Надо копать, надо смотреть».
Еще Александр Лукашенко назвал «наше все» в Беларуси.
Тем временем «Минскэнерго» сказало о блэкауте в Жодино из-за повреждения на БелАЗ.