Выдыхайте! В Петербурге запустили производство алкозамков, но каршеринг не хочет их ставить

Алкозамок представляет собой небольшую коробочку, на которую водителю нужно подышать перед поездкой. Если обнаружится превышение содержания алкоголя, система не позволит тронуться с места. Но завести двигатель, чтобы погреться, нетрезвый водитель все-таки сможет. По словам Дмитрия Васильева, стоимость продукта «Лазерных систем» не дороже импортных алкозамков, которые стоили от 100 тысяч рублей, до того, как их производители ушли с рынка. Но в отличие от иностранных аналогов, которые предлагают дышать в трубку, петербургская разработка более экологична: утилизировать огромное количество одноразовых мундштуков не требуется. Отечественных конкурентов на рынке пока нет.