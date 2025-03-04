Выдыхайте! В Петербурге запустили производство алкозамков, но каршеринг не хочет их ставить

Резидент Особой экономической зоны Петербурга АО «Лазерные системы» запустило производство алкозамков для каршеринга, автобусов и фур. Об этом рассказал журналистам директор компании Дмитрий Васильев 4 марта. Выпускать их будут на площадке «Нойдорф», где завод «Лазерных систем» работает с 2019 года, а затем на новом предприятии на «Новоорловской» площадке, которое планируют запустить в 2026 году.
Как работает алкозамок.
В основе разработки лежит технология оптической спектроскопии, которая позволяет распознавать наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе, пояснил Дмитрий Васильев. Сейчас она используется в другом продукте компании — алкорамках, с помощью которых заводы и ретейлеры выявляют нетрезвых сотрудников. По подсчету АО «Лазерные системы», через ее рамки ежедневно делается 2 млн выдохов.
Алкозамок представляет собой небольшую коробочку, на которую водителю нужно подышать перед поездкой. Если обнаружится превышение содержания алкоголя, система не позволит тронуться с места. Но завести двигатель, чтобы погреться, нетрезвый водитель все-таки сможет. По словам Дмитрия Васильева, стоимость продукта «Лазерных систем» не дороже импортных алкозамков, которые стоили от 100 тысяч рублей, до того, как их производители ушли с рынка. Но в отличие от иностранных аналогов, которые предлагают дышать в трубку, петербургская разработка более экологична: утилизировать огромное количество одноразовых мундштуков не требуется. Отечественных конкурентов на рынке пока нет.
Сейчас выпуск алкозамков ведётся небольшими партиями, но в двухлетней перспективе компания намерена производить несколько тысяч штук в год. По словам Дмитрия Васильева, первыми заказчиками стали грузоперевозчики: таким компаниям особенно важно удаленно контролировать состояние водителей фур. Также устройства можно использовать на городском общественном транспорте и в коммунальной технике, считает топ-менеджер. Но, чтобы стимулировать спрос со стороны каршеринговых компаний, вероятно, потребуется обязать операторов ставить такие системы, добавил он.
Устанавливать алкозамок обязательно?
Власти Петербурга готовы рассмотреть применение алкозамков в общественном транспорте Северной столицы. «Этот вопрос мы как комитет по промышленной политике будем обсуждать. Мы видим здесь перспективу», — сказал врио главы ведомства Александр Ситов в ходе визита на предприятие. Внедрение в каршеринге комитет тоже планирует продвигать, но как оно будет воспринято, сказать пока трудно, отметил он. Хотя бизнес сам заинтересован в алкозамках, считает чиновник. По его словам, транспортным компаниям это позволит оптимизировать работу диспетчеров и сотрудников, занятых тестированием водителей перед рейсом, а значит, увеличить производительность труда.
В комитете по транспорту к идее отнеслись более сдержанно. В ведомстве напомнили, что в общественном транспорте и так осуществляется медицинский предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей. Каждый перевозчик может проводить его любыми законными методами. Некоторые предприятия уже используют автоматизированную систему предрейсового осмотра (АСПО), которая за две минуты позволяет не только провести алкометрию, но и измерить пульс, давление и еще 40 других параметров.
Вопрос об обязательном алкозамке в каршеринговых авто в комитете по транспорту оставили без ответа. Очевидно, что обязать операторов на уровне конкретного региона будет проблематично. Но у города есть опыт, когда требования к бизнесу вводятся не законодательно, а в порядке саморегулирования отрасли — например, сервисы кикшеринга самостоятельно ограничивают скорость электросамокатов и не разрешают парковать их в центральных районах города.
Идея законодательно обязать каршеринговые компании устанавливать алкозамки в своих машинах уже обсуждалась на федеральном уровне: такую инициативу в 2022 году выдвинул депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев. Но тогда бизнес выступил против. По мнению участников рынка, это может привести к подорожанию услуг каршеринга, так как приобретение устройств влетит операторам в копеечку. Также они отмечали, что устройства имеют ограниченный функционал: например, не реагируют на наркотическое опьянение. Да и «дыхнуть» может трезвый пассажир, а за руль всё равно сядет кто-то пьяный.
Для каршеринговых компаний это будет дополнительной финансовой нагрузкой, признал Александр Ситов. «Но, в первую очередь, это безопасность», — подчеркнул он. По словам Дмитрия Васильева, идентификация через приложение позволяет избежать ситуации, когда вместо водителя тест сдает трезвый пассажир, а сам датчик привязан к конкретному автомобилю. Так что обмануть систему не получится. Определять, находится ли водитель в наркотическом опьянении с помощью оптической спектроскопии, не получится, а новые синтетические запрещенные вещества все равно появляются быстрее, чем тесты, которые способны их распознавать.
Что думают об алкозамках операторы каршеринга?
В сервисе «Делимобиль» предложение об оснащении автомобилей каршеринга алкозамками считают неэффективным решением. Это приведет к значительному увеличению издержек для бизнеса, удорожанию услуг для пользователей, снижению доступности и удобства сервиса, замедлению темпов развития отрасли, отметили в компании.
Доля ДТП с участием автомобилей каршеринга по вине нетрезвых водителей минимальна. Основные же причины аварий — невнимательность или агрессивное поведение на дороге, что характерно как для личного, так и для арендованного транспорта, говорят в «Делимобиле». А для повышения безопасности на дорогах ключевую роль играют превентивные меры и контроль со стороны ГИБДД, а также повышение качества подготовки водителей в автошколах.
Сам «Делимобиль» проводит тестирование когнитивных функций водителей в ночное время через мобильное приложение, оценивая с помощью алгоритмов скорость реакции и концентрацию внимания. Вместе с рейтингом водителей это позволяет снижать вероятность нетрезвого вождения и повышать безопасность на дорогах без дополнительных затрат для пользователей и бизнеса.
«Фонтанка» также направила запрос сервисам каршеринга «Ситидрайв» и «Яндекс-драйв», но на момент публикации ответы не поступили.