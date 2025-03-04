В Новосибирске пересчитают стоимость ремонта Димитровского моста

Власти Новосибирска объявят новый аукцион на ремонт Димитровского моста, так как первый конкурс не привлёк подрядчиков. Стоимость контракта составляла 484,7 миллионов рублей, но ни одна компания не подала заявку. Об этом сказал Вице-мэр Иосиф Кодалаев на оперативном совещании.
Мэр поручил взять ситуацию под жесткий контроль. Вице-мэр Иосиф Кодалаев сообщил, что сметная стоимость ремонта будет пересчитана. Власти намерены найти подрядчика до конца месяца.
Напомним, что ранее на Димитровском мосту ввели режим повышенной готовности. После его ремонт сорвался из-за отсутствия подрядчика.