В Новосибирске пересчитают стоимость ремонта Димитровского моста

Власти Новосибирска объявят новый аукцион на ремонт Димитровского моста, так как первый конкурс не привлёк подрядчиков. Стоимость контракта составляла 484,7 миллионов рублей, но ни одна компания не подала заявку. Об этом сказал Вице-мэр Иосиф Кодалаев на оперативном совещании.