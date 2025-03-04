Зарплата в реальном выражении увеличилась в четвертом квартале 2024 года на 5,9%

КИШИНЕВ, 4 мар — Sputnik. Заработная плата в реальном выражении увеличилась в четвертом квартале 2024 года на 5,9%, сообщили в Национальном бюро статистики (НБС) Молдовы.
Данные охватывают организации реального сектора с численностью работников в четыре и более человек, а также во всех бюджетных учреждениях.
Так, средняя месячная брутто-зарплата составила 15 024,5 лея (771 евро), увеличившись на 12,1% по сравнению с четвертым кварталом 2023 года, и на 6,4% по сравнению с третьим кварталом 2024 года.
Индекс реальной заработной платы (рассчитываемый как отношение индекса валовой номинальной заработной платы к индексу потребительских цен) по сравнению с четвертым кварталом 2023 года составил 105,9%.
Среднемесячная валовая заработная плата в 2024 году составила 14 096,7 лея, увеличившись по сравнению с 2023 годом в номинальном выражении на 14,1%, а в реальном выражении — на 9%.
Наибольшие значения среднемесячной заработной платы в четвертом квартале 2024 года зафиксированы в области информации и связи (36 370 леев, или 1867 евро), финансовой и страховой деятельности (28 179 леев, или 1447 евро), производстве и поставке электроэнергии и тепла, газа, горячей воды и кондиционирования воздуха (24 313 леев, или 1248 евро).
Самые низкие зарплаты получали работники в сфере размещения и общественного питания, сельского, лесного и рыболовного хозяйства, искусства, отдыха и развлечений.
Средняя численность работников по сравнению с четвертым кварталом 2023 года увеличилась на 0,6%, также сообщили в НБС.
Данные Нацбюро статистики не охватывают Приднестровский регион и муниципий Бендеры.