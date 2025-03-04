Зарплата в реальном выражении увеличилась в четвертом квартале 2024 года на 5,9%

Наибольшие значения среднемесячной заработной платы в четвертом квартале 2024 года зафиксированы в области информации и связи (36 370 леев, или 1867 евро), финансовой и страховой деятельности (28 179 леев, или 1447 евро), производстве и поставке электроэнергии и тепла, газа, горячей воды и кондиционирования воздуха (24 313 леев, или 1248 евро).