Минэкономразвития: работа над проектом «Новая Анапа» не приостановлена

Ранее депутат Госдумы Сергей Алтухов рассказал, что в Госдуме прошла встреча с руководителем Минэкономразвития Максимом Решетниковым. Министр рассказал, что в связи с ЧС в Керченском проливе бизнес в пострадавших муниципалитетах сможет получить отсрочку по налогам, а проект «Новая Анапа» реализован с корректировками. Все корректировки будут предложены по итогам курортного сезона.