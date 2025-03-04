Пенсии инвалидам будут назначаться в Беларуси по-новому

В Беларуси пенсии инвалидам будут назначаться по беззаявительному принципу, передает БелТА.
Так, по словам начальника главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Елены Гоморовой, в Беларуси в следующем году пенсии инвалидам будут назначаться в проактивном формате. Здесь, как объяснила чиновница, имеется в виду назначение пенсионных выплат по факту жизненной ситуации.
Представитель Минтруда сказала, что с учетом имеющейся информационной базы, с начала 2026-го в Беларуси планируется ввести в проактивный формат назначение пенсии по инвалидности детям-инвалидам и пенсий молодым инвалидам.
Информация в органы будет передаваться в электронном формате после того, как ребенок, например, будет признан инвалидом. Уже после получения данных пенсионные органы также онлайн истребуют информацию из информресурсов, и все также практически в электронном формате будет назначена пенсия.
На данный же момент для назначения пенсии нужно прийти в управление соцзащиты и написать соответствующее заявление.
— Проактивный формат — это беззаявительный формат назначения пенсии, — подчеркнула Гоморова.
Для изменения условий назначения пенсий по инвалидности в Беларуси готовится соответствующая нормативная правовая база, а также дорабатываются программные продукты.
Проактивный формат должен заработать с 1 января 2026 года.
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