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В Красноярске построят новый микрорайон на месте старого рынка

На улице Шахтёров в Красноярске к 2032 году появится современный микрорайон, который разместится на месте бывшего рынка «Южный».

Источник: Reuters

Застройщик освоит участок площадью 18 гектаров, где сейчас находятся старые павильоны и контейнерные площадки.

Новый микрорайон рассчитан на 5 тысяч жителей и будет включать жилые дома высотой до 25 этажей, школу на 1280 учеников, муниципальный детский сад на 300 мест, коммерческий садик на 80 мест, библиотеку и общественное здание. Для удобства автовладельцев предусмотрено 2580 парковочных мест, большая часть которых будет располагаться в закрытых паркингах.

Информация предоставлена администрацией Красноярска.

Ранее стало известно, что в центре Красноярска построят элитный жилой комплекс.

строительство