В Красноярске построят новый микрорайон на месте старого рынка

Новый микрорайон рассчитан на 5 тысяч жителей и будет включать жилые дома высотой до 25 этажей, школу на 1280 учеников, муниципальный детский сад на 300 мест, коммерческий садик на 80 мест, библиотеку и общественное здание. Для удобства автовладельцев предусмотрено 2580 парковочных мест, большая часть которых будет располагаться в закрытых паркингах.