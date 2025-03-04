Минтруда: 10 тысяч белорусов вышли на работу после отмены пенсионных ограничений

В Министерстве труда сказали, что в Беларуси около 10 тысяч пенсионеров вернулись на работу после отмены ограничений по пенсиям, передает БелТА.
Ранее мы писали о том, что ограничения размера пенсий было снято в Беларуси с 1 января 2025 и затронуло 110 тысяч продолжающих работать пенсионеров.
Сейчас в Министерстве труда и социальной защиты озвучили первые результаты отмены пенсионных ограничений (указ № 402).
В Минтруда отметили, что в целом на рынок труда пришли порядка 10 тысяч пенсионеров.
— В январе дополнительно вышли 2,6 тысячи пенсионеров с индивидуальным коэффициентом, который сложился при расчете пенсии, выше 1,3, — прокомментировала начальник главного управления пенсионного обеспечения Минтруда Елена Гоморова.
Согласно документу, пенсии им будет выплачиваться в полном объеме. А до указа в случае выхода на работу эту пенсионеры получали бы пенсию в урезанном формате.
В общем, охват составил 110 тысяч белорусов, которым пенсии пересчитали с 1 января 2025-го. Размер добавки у каждого свой, в зависимости от трудового стажа и зарплаты.
— Максимальная добавка — 500 белорусских рублей, — подытожила чиновница.
А еще пенсии инвалидам будут назначаться в Беларуси по-новому.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, почему белорусы будут благодарить власти многие поколения.