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Reuters: где Европа возьмет деньги на оборону — госдолг и налоговая нагрузка на пике

Враждебность президента Дональда Трампа к бывшим союзникам в Европе подорвала механизмы безопасности на континенте. Но теперь европейские правительства могут воспользоваться сложившейся ситуацией для оправдания повышения налогов и сокращения невоенных расходов с целью быстрого перевооружения континента, пишет Reuters.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на прошлой неделе уже пообещал увеличить военные расходы Великобритании к 2027 году до 2,5% ВВП, а к концу десятилетия — до 3%. Следующее коалиционное правительство Германии рассмотрит возможность создания специальных фондов на оборону и инфраструктуру, в каждый из которых будет внесено не менее 400 млрд евро, говорится в статье.

Вопрос в том, как профинансировать эти дополнительные расходы.

В аналитическом центре «Брейгель» считают, что увеличение общеевропейских расходов на оборону с 2% ВВП до 3,5% составит 250 млрд евро и станет эффективным сдерживающим фактором для России.

Около 125 млрд евро из этой суммы могут поступить из общеевропейских источников, таких как фонды совместного заимствования. Однако оставшиеся 125 млрд евро придется собирать коллективно. И это особенно беспокоит, поскольку государственный долг некоторых членов ЕС превышает 100% ВВП, а налоговая нагрузка в виде доли ВВП уже достигла послевоенных максимумов (имеется в виду Вторая мировая война. — Прим. ред.).

Увеличение расходов на оборону означает сокращение расходов в других сферах. Например, в Великобритании увеличение военных расходов до 3% ВВП подразумевает изыскание примерно 20 млрд фунтов в год. Министр финансов Рейчел Ривз могла бы профинансировать это за счет сокращения других расходов или увеличения объема заимствований. Тогда как повышение базовой ставки подоходного налога на 2 процентных пункта или аналогичное увеличение налога на добавленную стоимость вызвало бы более ожесточенные споры и нарушило бы предвыборные обещания британского правительства.

Однако в военное время повышение налогов является нормой.

В Институте мировой экономики Кильского университета проанализировали 113 примеров того, как страны наращивали свои вооруженные силы с 1870 года. Выяснилось, что дополнительные заимствования и налогообложение, как правило, приводят к значительному притоку бюджетных средств, при этом общие государственные расходы в целом остаются на прежнем уровне, за исключением временного перераспределения средств в ущерб социальной сферы.

бюджет
налоги
экономика