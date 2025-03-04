Reuters: где Европа возьмет деньги на оборону — госдолг и налоговая нагрузка на пике

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на прошлой неделе уже пообещал увеличить военные расходы Великобритании к 2027 году до 2,5% ВВП, а к концу десятилетия — до 3%. Следующее коалиционное правительство Германии рассмотрит возможность создания специальных фондов на оборону и инфраструктуру, в каждый из которых будет внесено не менее 400 млрд евро, говорится в статье.
Вопрос в том, как профинансировать эти дополнительные расходы.
Около 125 млрд евро из этой суммы могут поступить из общеевропейских источников, таких как фонды совместного заимствования. Однако оставшиеся 125 млрд евро придется собирать коллективно. И это особенно беспокоит, поскольку государственный долг некоторых членов ЕС превышает 100% ВВП, а налоговая нагрузка в виде доли ВВП уже достигла послевоенных максимумов (имеется в виду Вторая мировая война. — Прим. ред.).
Увеличение расходов на оборону означает сокращение расходов в других сферах. Например, в Великобритании увеличение военных расходов до 3% ВВП подразумевает изыскание примерно 20 млрд фунтов в год. Министр финансов Рейчел Ривз могла бы профинансировать это за счет сокращения других расходов или увеличения объема заимствований. Тогда как повышение базовой ставки подоходного налога на 2 процентных пункта или аналогичное увеличение налога на добавленную стоимость вызвало бы более ожесточенные споры и нарушило бы предвыборные обещания британского правительства.
В Институте мировой экономики Кильского университета проанализировали 113 примеров того, как страны наращивали свои вооруженные силы с 1870 года. Выяснилось, что дополнительные заимствования и налогообложение, как правило, приводят к значительному притоку бюджетных средств, при этом общие государственные расходы в целом остаются на прежнем уровне, за исключением временного перераспределения средств в ущерб социальной сферы.