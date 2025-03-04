Reuters: где Европа возьмет деньги на оборону — госдолг и налоговая нагрузка на пике

Увеличение расходов на оборону означает сокращение расходов в других сферах. Например, в Великобритании увеличение военных расходов до 3% ВВП подразумевает изыскание примерно 20 млрд фунтов в год. Министр финансов Рейчел Ривз могла бы профинансировать это за счет сокращения других расходов или увеличения объема заимствований. Тогда как повышение базовой ставки подоходного налога на 2 процентных пункта или аналогичное увеличение налога на добавленную стоимость вызвало бы более ожесточенные споры и нарушило бы предвыборные обещания британского правительства.