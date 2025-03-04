МАРТ запретил OZON продавать некоторые товары из стран ЕС

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Министерство антимонопольного регулирования и торговли получило с начала этого года 17 жалоб от белорусов на работу интернет-магазина OZON, сообщили в пресс-службе МАРТ.
Отмечается, что в 2022 году от граждан страны поступило 10 соответствующих обращений, в 2023-м — 24, а в 2024-м — 58. Министерство дважды выдавало компании «ОЗОН Маркет Бел» предписания об устранении нарушения белорусского законодательства.
В ведомстве снова изучили информацию, размещенную на сайте интернет-магазина, и нашли недружественную «запрещенку», предлагаемую к продаже в нашей стране. В частности, для покупателей доступна парфюмерия, косметика и другие товары, «произведенные в странах, которые ввели санкции и проводят недружественную политику в отношении Беларуси».
Также на главной странице интернет-магазина отсутствует информация о способах оплаты товаров. Кроме того, нет сведений о многих изготовителях этой продукции, а также поставщиках, гарантийном сроке и стране происхождения.
МАРТ выдал белорусскому юрлицу маркеплейса требование о прекращении продажи «запрещенки» и предписал устранить нарушения законодательства. Ранее в январе прокуратура Могилевской области направила предписание по поводу появления в продаже экстремистской книги, после этого маркетплейс убрал ее из продажи.
В Беларуси интернет-магазин OZON имеет около 900 пунктов выдачи заказов.