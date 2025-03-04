МАРТ запретил OZON продавать некоторые товары из стран ЕС

В ведомстве снова изучили информацию, размещенную на сайте интернет-магазина, и нашли недружественную «запрещенку», предлагаемую к продаже в нашей стране. В частности, для покупателей доступна парфюмерия, косметика и другие товары, «произведенные в странах, которые ввели санкции и проводят недружественную политику в отношении Беларуси».