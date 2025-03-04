Белорусы могут увеличить свою пенсию в два раза. Как это работает?

Гоморова подчеркнула, что программа отложенной пенсии уже давно действует в Беларуси и позволяет гражданам повысить свои доходы в старости. Это особенно актуально для тех, кто продолжает работать после достижения пенсионного возраста и хочет обеспечить себе более высокий уровень жизни в будущем.