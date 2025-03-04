Белорусы могут увеличить свою пенсию в два раза. Как это работает?

В Беларуси размер пенсии зависит от стажа работы и уровня заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы. Однако у граждан есть возможность повлиять на свои будущие выплаты, временно отказавшись от получения пенсии после достижения пенсионного возраста.
Как это работает?
Программа отложенной пенсии позволяет белорусам, продолжающим работать после выхода на пенсию, отказаться от ее получения на определенный срок. Когда человек решит прекратить трудовую деятельность, к его пенсии будет применен бонусный коэффициент, который увеличит ее размер.
Минимальный срок отказа от пенсии составляет два месяца, максимальный не ограничен. Чем дольше человек откладывает получение пенсии, тем выше будет бонус:
Таким образом, отказавшись от пенсии на пять лет, можно увеличить ее размер почти вдвое.
Гоморова подчеркнула, что программа отложенной пенсии уже давно действует в Беларуси и позволяет гражданам повысить свои доходы в старости. Это особенно актуально для тех, кто продолжает работать после достижения пенсионного возраста и хочет обеспечить себе более высокий уровень жизни в будущем.
Программа является добровольной, и каждый может самостоятельно решить, на какой срок откладывать получение пенсии, исходя из своих планов и возможностей.