Казахстан подтвердил приверженность планам ОПЕК+

На виртуальной встрече, состоявшейся 3 марта, восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных добровольных корректировках в апреле и ноябре 2023 года, а именно Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, рассмотрели условия на мировом рынке и перспективы на будущее.