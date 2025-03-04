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Казахстан подтвердил приверженность планам ОПЕК+

Во встрече принял участие Алмасадам Саткалиев.

Источник: Baigenews

Казахстан подтвердил приверженность своим обязательствам в рамках соглашения ОПЕК+. В феврале в республике приняли все необходимые меры для этого, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минэнерго.

На виртуальной встрече, состоявшейся 3 марта, восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных добровольных корректировках в апреле и ноябре 2023 года, а именно Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, рассмотрели условия на мировом рынке и перспективы на будущее.

«Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев подтвердил, что Казахстан по-прежнему полностью привержен своим обязательствам по соглашению ОПЕК+, включая компенсационный механизм. Казахстан примет дальнейшие меры для выполнения своих обязательств, включая представление обновлённого плана компенсации с большей нагрузкой на более ранние месяцы периода компенсации по перепроизведенным объёмам с января 2024 года», — отметили в пресс-службе ведомства.

ОПЕК
нефть