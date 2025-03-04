Казахстан подтвердил приверженность планам ОПЕК+

На виртуальной встрече, состоявшейся 3 марта, восемь стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных добровольных корректировках в апреле и ноябре 2023 года, а именно Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, рассмотрели условия на мировом рынке и перспективы на будущее.
«Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев подтвердил, что Казахстан по-прежнему полностью привержен своим обязательствам по соглашению ОПЕК+, включая компенсационный механизм. Казахстан примет дальнейшие меры для выполнения своих обязательств, включая представление обновлённого плана компенсации с большей нагрузкой на более ранние месяцы периода компенсации по перепроизведенным объёмам с января 2024 года», — отметили в пресс-службе ведомства.