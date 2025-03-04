Минтруда Беларуси сказало про увеличение пенсии в два раза при отказе от нее

Минтруда Беларуси сказало при увеличение пенсии в два раза при отказе от нее. Подробности озвучила начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Елена Гоморова, сообщает БелТА.
Она пояснила, что каждый белорус может повлиять на свою пенсию. По словам Гоморовой, первая программа, действующая в Беларуси давно, — отложенная пенсия.
— Человек при достижении пенсионного возраста назначает пенсию, но, продолжая работать, может отказаться от ее получения, — сказала специалист.
Представитель ведомства заметила, что, когда белорус не сможет работать, то к нему будет применена бонусная программа. Она также уточнила, что размер пенсии будет увеличен в зависимости от того, на какой именно период сотрудник отказался от нее. Что касается минимального — два месяца. А максимальный период не установлен. Говорится, что он может составлять и 10, и 15 лет.
Специалист обратили внимание, что бонусная программа подразумевает следующее: при отказе от получения пенсии на два месяца в качестве бонуса начисляется еще 1%.
— Если ты в итоге отказываешься на год — 6%, на два года — плюс 8%, на три года — плюс 10%, на четыре года — плюс 12%, на пять лет и более — по 14%, — подчеркнула представитель Минтруда.
Гоморова заявила, что за пять лет в случае отказа от пенсии можно увеличить ее размер практически в два раза.
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