Минтруда Беларуси сказало про увеличение пенсии в два раза при отказе от нее

Представитель ведомства заметила, что, когда белорус не сможет работать, то к нему будет применена бонусная программа. Она также уточнила, что размер пенсии будет увеличен в зависимости от того, на какой именно период сотрудник отказался от нее. Что касается минимального — два месяца. А максимальный период не установлен. Говорится, что он может составлять и 10, и 15 лет.