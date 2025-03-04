Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Казахмысе» прокомментировали слухи о продаже месторождений

Неоднозначная информация появилась в СМИ и соцсетях.

Источник: t.me/qazaqmys_official

В СМИ и соцсетях появилась информация о переговорах по продаже восьми месторождений полезных ископаемых, которыми владеет «Казахмыс», иностранному инвестору. В компании прокомментировали эти сообщения, передаёт BaigeNews.kz.

«Данная информация не соответствует действительности. Корпорация “Казахмыс” не ведёт переговоры о продаже каких-либо месторождений иностранным или каким-либо другим инвесторам. Напомним, что распространение заведомо ложных сведений влечёт за собой юридическую ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан», — заявили в компании.