В «Казахмысе» прокомментировали слухи о продаже месторождений

«Данная информация не соответствует действительности. Корпорация “Казахмыс” не ведёт переговоры о продаже каких-либо месторождений иностранным или каким-либо другим инвесторам. Напомним, что распространение заведомо ложных сведений влечёт за собой юридическую ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан», — заявили в компании.