В Перми массово закрывают киоски по продаже фастфуда

Это связано с тем, что с начала года в Прикамье произошло несколько массовых отравлений. Взрослые и дети, отведав шаурмы или пирожков, почти сразу оказывались на больничной койке с признаками сальмонеллеза. На входе то одного, то другого заведения общепита сегодня появляются объявления «Закрыты на ремонт», «Закрыты в связи с аварией», у кого на что фантазии хватает. Но причина практически везде одна — нарушения санитарных норм. Киоски, пекарни и столовые прикрывают, как правило, по решению судов на месяц или на два.