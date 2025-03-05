В Перми массово закрывают киоски по продаже фастфуда

Это связано с тем, что с начала года в Прикамье произошло несколько массовых отравлений. Взрослые и дети, отведав шаурмы или пирожков, почти сразу оказывались на больничной койке с признаками сальмонеллеза. На входе то одного, то другого заведения общепита сегодня появляются объявления «Закрыты на ремонт», «Закрыты в связи с аварией», у кого на что фантазии хватает. Но причина практически везде одна — нарушения санитарных норм. Киоски, пекарни и столовые прикрывают, как правило, по решению судов на месяц или на два.
Причем, как только началась эта санитарная акция, из продажи моментально исчезла выпечка с куриной начинкой — именно от нее и начались вспышки сальмонеллеза. Остались только булочки и пирожки с ягодами и фруктами. Но и это помогает не всегда. Две пекарни в центре Перми недавно закрылись одна за другой, хотя курицу там перестали использовать недели три назад. У них нашлись другие проблемы.
Такого масштабного мероприятия, связанного с проверкой общепита, в Перми и крае не было, наверное, никогда. Санитарные врачи исследуют помещения тщательно, строго соблюдая все нормы закона. Нарушения обнаруживаются такие: «Допускаются встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции», «Отсутствует моечное оборудование», «Верхняя одежда сотрудников и обувь хранится на кухне», «Нет медицинских книжек», «Уборка не проводится», «Нет туалета для сотрудников» и многое другое. Но внезапно появилась и другая проблема.
— Это, конечно, хорошо, что не дают народу отравиться, — говорит пермячка Ольга Плюснина. — Но я работаю в центре города, а все столовые закрыты. Перекусить негде. Приходится еду из дома приносить или искать столовые где-нибудь за километр от офиса.
Между тем начали закрываться заведения фастфуда в других городах Прикамья. Так, в Чусовой приостановлена деятельность трех кафе и чебуречной. В администрации Перми пояснили, что с начала года их специалисты проверили 18 нестационарных торговых заведений общепита и в двенадцати из них нашли различные нарушения.