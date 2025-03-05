Коммунальный вперед

Бывший вице-премьер Пермского края Антон Удальев пояснил, что разработка единой системы контроля коммунальных ресурсов началась в регионе еще в 2018 году. По его словам, благодаря такой системе оператор сможет оперативно управлять качеством подачи ресурсов, например регулировать температуру теплоносителя в зданиях с учетом их параметров и реальной погоды. «Вопрос внедрения новых систем необходимо решать системно, на уровне подведомственных министерств. В ином случае структуру будет внедрить сложнее из-за необходимости согласований с главами и руководящими департаментами», — подчеркнул эксперт. Господин Удальев отметил также, что система управления коммунальными ресурсами не только значительно оптимизирует работу конкретных учреждений, но и поспособствует сокращению возможных ресурсных и финансовых потерь региональной системы ЖКХ в целом.