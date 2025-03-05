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В Екатеринбурге отремонтируют подземный переход у железнодорожного вокзала

Работы планируют завершить за два года.

Источник: Комсомольская правда

Директор департамента благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова провела совещание по вопросу капитального ремонта подземного перехода на улицах Свердлова и Челюскинцев. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

— Подземный переход давно не ремонтировался. В планах полностью поменять покрытие стен и полов, оборудовать качественное освещение, — отметила Тамара Благодаткова.

По ее словам, работы займут два года. Сначала будет решен вопрос с электроснабжением и гидроизоляцией, затем займутся внешним видом пространства.

Во время ремонта рабочие заменят облицовку стен, а входные группы украсят гранитными плитами. Над спусками установят навесы. Особое внимание уделят выбору материала для пола, чтобы обеспечить комфортное передвижение пешеходов в любую погоду.

Также специалисты заменят навигационные указатели, установят камеры видеонаблюдения и информационные стенды для туристов, которые приезжают в Екатеринбург.

Для разработки дизайна перехода привлекут художников, чтобы сделать его не только местом прохода, но и зоной гостеприимства.

ЖКХ