Песков призвал ориентироваться только на официальные заявления об отмене санкций

В Кремле знают о сообщениях западных СМИ о планах администрации президента США пересмотреть в сторону смягчения санкции в отношении России, но призывают обращать внимание только на официальные заявления. Источники Reuters сообщили, что уже сейчас готовится список юридических и физических лиц, с которых снимут ограничения. Отвечая на вопрос о снятии санкций против РФ, президент Трамп сообщил, что готов «заключать сделки» ради установления мира на Украине. А глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что США открыты к пересмотру ограничений.