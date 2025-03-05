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Волгоградцам рассказали, как в скором времени изменится ЦПКиО

Градостроительный совет администрации Волгограда одобрил концепцию развития ЦПКиО.

Как стало известно, эксперты градостроительного совета единогласно поддержали концепцию развития парка, высоко оценив архитектурно-планировочные решения парковой территории, сообщает дирекция ЦПКиО.

Уже в ближайшие годы здесь появятся водный комплекс, фуд-молл с национальными кухнями, благоустроенная набережная, новое колесо обозрения и прочие объекты для отдыха, такие, как пруд с рыбками и «Дом попугаев».

А в текущем году в парке планируется создать настоящую оранжерею площадью около 300 кв. м, где будут расти различные цветы, радующие посетителей круглый год. Она разместится около «Свадебной карусели» в самом центре ЦПКиО.

туризм и отдых