Волгоградцам рассказали, как в скором времени изменится ЦПКиО

Как стало известно, эксперты градостроительного совета единогласно поддержали концепцию развития парка, высоко оценив архитектурно-планировочные решения парковой территории, сообщает дирекция ЦПКиО.
Уже в ближайшие годы здесь появятся водный комплекс, фуд-молл с национальными кухнями, благоустроенная набережная, новое колесо обозрения и прочие объекты для отдыха, такие, как пруд с рыбками и «Дом попугаев».
А в текущем году в парке планируется создать настоящую оранжерею площадью около 300 кв. м, где будут расти различные цветы, радующие посетителей круглый год. Она разместится около «Свадебной карусели» в самом центре ЦПКиО.