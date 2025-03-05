Березовая роща в Академическом районе не может быть особо охраняемой территорией

В Академическом районе Екатеринбурга Березовой роще нельзя присвоить статус особо охраняемой природной территории. Об этом сообщила директор Ботанического сада УрО РАН Алена Третьякова в эфире ОТВ.
Она принимала участие в изучении растений и ландшафта этого участка, а также в разработке концепции нового парка.
По словам Алены Третьяковой, для получения охраняемого статуса участок ландшафта должен обладать уникальными характеристиками и природным происхождением. Также важен уникальный видовой состав, который отличает его от других подобных сообществ.
— Этому участку невозможно присвоить природоохраняемый статус, — рассказала Алена Третьякова.
Она добавила, что краснокнижные растения, обнаруженные на территории, а также те, о которых говорят активисты, не являются уникальными и встречаются в регионе довольно часто.