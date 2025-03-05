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Березовая роща в Академическом районе не может быть особо охраняемой территорией

Краснокнижные растения на территории рощи не являются уникальными.

Источник: Комсомольская правда

В Академическом районе Екатеринбурга Березовой роще нельзя присвоить статус особо охраняемой природной территории. Об этом сообщила директор Ботанического сада УрО РАН Алена Третьякова в эфире ОТВ.

Она принимала участие в изучении растений и ландшафта этого участка, а также в разработке концепции нового парка.

По словам Алены Третьяковой, для получения охраняемого статуса участок ландшафта должен обладать уникальными характеристиками и природным происхождением. Также важен уникальный видовой состав, который отличает его от других подобных сообществ.

— Этому участку невозможно присвоить природоохраняемый статус, — рассказала Алена Третьякова.

Она добавила, что краснокнижные растения, обнаруженные на территории, а также те, о которых говорят активисты, не являются уникальными и встречаются в регионе довольно часто.

флора и фауна