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Bild: Германия ищет способ помешать восстановить «Северный поток — 2»

2» на фоне предполагаемых переговоров между Россией и США. Об этом сообщает немецкая газета Bild, ссылаясь на источники в правительственных кругах Германии.

Северные потоки могут восстановить.

Правительство Германии рассматривает возможности блокирования запуска трубопровода «Северный поток — 2» на фоне предполагаемых переговоров между Россией и США. Об этом сообщает немецкая газета Bild, ссылаясь на источники в правительственных кругах Германии.

«Федеральное правительство изучает варианты предотвращения повторного строительства трубопровода в Балтийском море», — пишет Bild. Газета ссылается на переговоры президента России Владимира Путина с его коллегой из США Дональдом Трампом: президенты якобы хотят заключить сделку по поставкам газа в Европу.

По информации Bild, беседа между Вашингтоном и Москвой о возможной поставке российского газа через «Северный поток — 2» активно велась в Швейцарии. В этих переговорах участвовал посланник президента США Ричард Гренелл, который неоднократно ездил туда неофициально.

Взрывы на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли в ночь с 26 на 27 сентября 2022 года. Запад сразу же обвинил Россию, а позже США назвали виновником Украину.