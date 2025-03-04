Bild: Германия ищет способ помешать восстановить «Северный поток — 2»

По информации Bild, беседа между Вашингтоном и Москвой о возможной поставке российского газа через «Северный поток — 2» активно велась в Швейцарии. В этих переговорах участвовал посланник президента США Ричард Гренелл, который неоднократно ездил туда неофициально.