Депутат Бессараб: россияне не выйдут на пенсию по возрасту в 2025 году

Россияне в 2025 году не выйдут на пенсию по старости, так как действует переходный период увеличения пенсионного возраста. Об этом aif.ru сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Текущий год ничем не отличается от других, за исключением выхода на страховую пенсию по старости. Потому что все, кто достиг возраста, уже вышли в 2024, а следующие достигнут в 2026-м», — отметила депутат.
В соответствии с федеральным законом № 350-ФЗ от 3 октября 2018 года в России началось поэтапное повышение общеустановленного возраста, который дает право на получение страховой пенсии по старости и пенсии по гособеспечению.
Изменения будут происходить вплоть до 2028 года. По итогу пенсионный возраст в России будет повышен до 60 лет для женщин, до 65 лет — для мужчин.
Время выхода на пенсию женщин 1967 года и мужчин 1962 года рождения придет в 2026 году.
Ранее Бессараб назвала группы россиян с правом на досрочную пенсию в 2025 году.