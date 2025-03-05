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Депутат Бессараб: россияне не выйдут на пенсию по возрасту в 2025 году

На пенсию по старостиы женщины 1967 года и мужчины 1962 года рождения выйдут в 2026 году.

Источник: Аргументы и факты

Россияне в 2025 году не выйдут на пенсию по старости, так как действует переходный период увеличения пенсионного возраста. Об этом aif.ru сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Текущий год ничем не отличается от других, за исключением выхода на страховую пенсию по старости. Потому что все, кто достиг возраста, уже вышли в 2024, а следующие достигнут в 2026-м», — отметила депутат.

В соответствии с федеральным законом № 350-ФЗ от 3 октября 2018 года в России началось поэтапное повышение общеустановленного возраста, который дает право на получение страховой пенсии по старости и пенсии по гособеспечению.

Изменения будут происходить вплоть до 2028 года. По итогу пенсионный возраст в России будет повышен до 60 лет для женщин, до 65 лет — для мужчин.

Время выхода на пенсию женщин 1967 года и мужчин 1962 года рождения придет в 2026 году.

Ранее Бессараб назвала группы россиян с правом на досрочную пенсию в 2025 году.