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Глава Минфина США: сделка с Зеленским по редким ресурсам не планируется

Новая дата для подписания соглашения между США и Украиной о совместной разработке украинских недр не определена. Эту информацию подтвердил министр финансов США Скотт Бессент.

В Минфине США опровергли информацию о подписании договора с Украиной.

Новая дата для подписания соглашения между США и Украиной о совместной разработке украинских недр не определена. Эту информацию подтвердил министр финансов США Скотт Бессент.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСША свернули военную помощь Украине: что теперь грозит ВСУ.

«Подписания пока не запланировано», — цитирует Бессента телеканал Fox News. Перенос даты подписания соглашения произошел на фоне недавней перепалки между лидерами США и Украины, когда президент США Дональд Трамп выразил недовольство поведением Владимира Зеленского.

США из-за спора Зеленского и Трампа в овальном кабинете приостановили поставки оружия Киеву. Таким образом Вашингтон хочет принудить Киев к мирным переговорам. Ранее Reuters заявляло, что новая встреча по подписанию сделки планируется 5 марта.