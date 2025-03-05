Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бессент опроверг сообщение о скором подписании сделки по природным ресурсам

По данным Reuters, Белый дом и Киев готовятся к подписанию соглашения.

Министр финансов Соединённых Штатов Скотт Бессент заявил, что в ближайшее время не планируется подписание соглашения, касающегося природных ресурсов Украины.

Об этом заявила корреспондент Fox News Джеки Генрих. Она отметила, что в настоящее время «никаких подвижек» нет.

«Министр финансов Скотт Бессент сообщил телеканалу Fox: “Подписание не планируется”», — написала Генрих в соцсети X*.

Напомним, по данным Reuters, Белый дом и Киев готовятся к подписанию соглашения о природных ресурсах. В материале сказано, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп планирует заявить о подписании документа в ходе обращения к Конгрессу США.

Трамп заявил, что сделка «ещё не мертва». Для «возобновления переговоров» Зеленскому следует быть «в большей степени признательным».

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.