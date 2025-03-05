Два представления внесла прокуратура в адрес мэра Владивостока в связи с нелегальным строительством ЖК

В то же время по депутатскому запросу проверку законности возведения жилого комплекса провела краевая прокуратура. Ведомство установило, что застройщик является резидентом Свободного порта Владивосток и имеет договор аренды земельного участка, заключенный с нарушениями законодательства в 2019 году. Разрешение на строительство было выдано «Пегасу» в 2023 году. Прокуратура уже вносила в адрес главы администрации Владивостока соответствующее представление, и 29 января 2025 года мэрия подала в Арбитражный суд иск о признании договора аренды участка недействительным. Суд удовлетворил иск, на участок наложены обеспечительные меры: землю нельзя отчуждать в пользу третьих лиц, нельзя вести на этом участке какие-либо строительно-монтажные работы, совершать с ним какие-либо сделки, менять его характеристики. Судебное заседание назначено на 27 марта 2025 года.