Два представления внесла прокуратура в адрес мэра Владивостока в связи с нелегальным строительством ЖК

Против новой многоэтажки активно протестовали жильцы соседних домов, полагающие, что строительство организовано с грубыми нарушениями безопасности, и ожидающие, что такая уплотнительная застройка в разы ухудшит качество жизни в микрорайоне, так как перегрузит дорожно-транспортную, социальную и коммунальную инфраструктуру.
В конфликт между жителями микрорайона и застройщиком вмешалась администрация Владивостока, установив, что нарушения со стороны застройщика «Пегас» действительно есть: на участке есть нежилой объект, возведённый ещё в 1974 году и принадлежащий третьим лицам, поэтому договор с «Пегасом» на этот участок должен быть признан ничтожным.
В то же время по депутатскому запросу проверку законности возведения жилого комплекса провела краевая прокуратура. Ведомство установило, что застройщик является резидентом Свободного порта Владивосток и имеет договор аренды земельного участка, заключенный с нарушениями законодательства в 2019 году. Разрешение на строительство было выдано «Пегасу» в 2023 году. Прокуратура уже вносила в адрес главы администрации Владивостока соответствующее представление, и 29 января 2025 года мэрия подала в Арбитражный суд иск о признании договора аренды участка недействительным. Суд удовлетворил иск, на участок наложены обеспечительные меры: землю нельзя отчуждать в пользу третьих лиц, нельзя вести на этом участке какие-либо строительно-монтажные работы, совершать с ним какие-либо сделки, менять его характеристики. Судебное заседание назначено на 27 марта 2025 года.
Судебные запреты застройщиком соблюдаются: прокуратура провела выездную проверку, и на участке не обнаружила ни техники, ни рабочих, зона производства работ огорожена от посторонних лиц. Земляные работы на территории были проведены ранее, грунт вывезен, но само строительство не начато. Однако разрешение на строительство ещё действует, городская администрация ещё не инициировала процесс аннулирования. В связи с этим мэру внесено очередное представление.