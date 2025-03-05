Хочу жить в Приморье: кто покупает, и для кого столько строят

Судя по отчётам девелоперов, дела у них идут неплохо. DEITA.RU разбиралось, для кого столько строят и кто там будет жить. «Владивосток как продавался, так и будет продаваться, пока у нас работает дальневосточная ипотека, а её продлили до 2030 года, всё будет работать, будет продаваться», — рассказывает Николай Новиков, руководитель группы продаж «Этажи-Владивосток». В 2024 году нового жилья ввели на 48% больше, чем в 2023 году. Однако более 54% квартир остаются непроданными.