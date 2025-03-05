Хочу жить в Приморье: кто покупает, и для кого столько строят

Судя по отчётам девелоперов, дела у них идут неплохо. DEITA.RU разбиралось, для кого столько строят и кто там будет жить. «Владивосток как продавался, так и будет продаваться, пока у нас работает дальневосточная ипотека, а её продлили до 2030 года, всё будет работать, будет продаваться», — рассказывает Николай Новиков, руководитель группы продаж «Этажи-Владивосток». В 2024 году нового жилья ввели на 48% больше, чем в 2023 году. Однако более 54% квартир остаются непроданными.
По данным Приморскстата, миграционная убыль продолжает увеличиваться. За январь-май 2024 года край покинуло 8,4 тысячи человек, общая численность региона сократилась до 1,8 млн жителей. Дальневосточники голосуют ногами и переезжают в Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Даже отмена льготной ипотеки не сократила поток «беглецов».
Взрывной рост строительства связан с появлением на региональном рынке федеральных строительных компаний. Крупнейшими «строителями» края являются «москвичи»: «Самолёт», ПИК, «Талан», ФСК и другие. Они возводят более 30% всего жилья в Приморье. Большинство ЖК от «крупных игроков» планируется к вводу только в 2027—2028 годах, в то время как местные строительные компании планируют сбавить темпы к 2027 году. Это свидетельствует о нарастающей конкуренции.
В Москве и Санкт-Петербурге уже наблюдается снижение темпов роста и откат назад. Девелоперы остро почувствовали отмену льготной ипотеки. В Приморье ситуация иная: ввод растёт, цены растут, но почему? 72% всего жилья куплено по льготным программам. Из них 46% — «Дальневосточная ипотека», 16% — «Семейная ипотека», 9% — «Господдержка», 1% — «IT-ипотека».
Эксперты полагают, что вне льготных программ квартиру могут позволить себе только состоятельные люди. Те, кто зарабатывал достаточно до кризиса, ищут возможность улучшить жилищные условия, но таких немного. Рынок не может предложить достойное жильё. Те, кто откладывал деньги, вынуждены арендовать. Квартиры скупают люди, уже имеющие жильё, и сдают их в аренду, часто покидая Приморье. Остальные предпочитают «копить до лучших времён», что сложно при инфляции и росте цен.
За счёт строительства нового жилья население региона не увеличится. Это приведёт к снижению спроса на аренду. По прогнозам, строительный рынок может «схлопнуться» или стабилизироваться. Значительного снижения стоимости квадратного метра или аренды ждать не приходится. Инфляция и маркетинговые ожидания будут поддерживать цены.