Хабаровский край и АСИ объединяют усилия для улучшения жизни семей с детьми

Губернатор Хабаровского края встретился с генеральным директором АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светланой Чупшевой в краевой столице. Дмитрий Демешин отметил, что в своей работе регион ориентируется на оценки АСИ, а приоритетом для власти являются жители Хабаровского края, сообщает ИА AmurMedia.
— Безусловно, социальный блок — одно из основных направлений. Оказание всесторонней помощи детям находится на первом месте, — обозначил глава региона.
Напомним, по инициативе АСИ в Хабаровском крае организована работа межрегиональных центров хирургической помощи детям на основе трех учреждений: Детская краевая клиническая больница имени Пиотровича, Перинатальный центр имени профессора Постола и Краевая клиническая больница имени профессора Владимирцева.
В настоящее время стоит острая проблема по созданию в ДКБ им. Пиотровича нового отделения хирургии с современным оборудованием и оснащением, включая приемное отделение неотложной помощи.
— Мы готовы стать центром высокотехнологичной помощи для наших маленьких пациентов, но необходима поддержка Агентства и ваше содействие по включению Детской краевой клинической больницы им. Пиотровича в нацпроект по строительству нового корпуса приемного отделения неотложной помощи, — обратился к генеральному директору агентства Дмитрий Демешин.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона, Светлана Чупшева отметила реальную реализацию совместных проектов в Хабаровском крае, которые имеют уже конкретные результаты. Так, за полгода в крае оказана качественная квалифицированная медицинская помощь порядка 650 детям из регионов ДФО.
По словам генерального директора АСИ, Хабаровский край первый из регионов ДФО утвердил «дорожную карту» из 18 мероприятий по поддержке семей с детьми.
— Буквально в прошлом году мы с командой правительства Хабаровского края обсуждали донастройки региональной демографической программы. Спасибо, что поддержали прогрессивный характер шкалы поддержки. Его принцип следующий — чем больше детей, тем больше поддержки семья получает. Индексация материнского капитала — яркий тому пример, — сказала Светлана Чупшева.
Далее стороны обсудили развитие туризма в регионе, улучшение инвестиционного климата и развитие международных связей.
— В регионе работают сильные команды, представляющие креативные индустрии. Спасибо, что уделяете внимание этому сектору и помогаете небольшим компаниям искать новые ниши и быть экспортно ориентированными. Например, ваша анимационная студия «Мечталет» уже активно продвигает свою продукцию на азиатские рынки, — отметила Светлана Чупшева.
Дмитрий Демешин поблагодарил команду Агентства за высокий уровень поддержки края по всем направлениям.
— Мы наглядно видим ваше воздействие на те процессы, которые улучшают экономический и инвестиционный климат на территории Хабаровского края и в целом в России, — обратился в завершение встречи к Светлане Чупшевой руководитель региона.