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Дольщикам недостроев в ЖК «Радужный» в Хабаровске выплатят компенсации

Строительство началось в 2009 году.

Источник: Комсомольская правда

Министерство строительства Хабаровского края приступило к приему документов от дольщиков недостроенных домов жилого комплекса «Радужный» для предоставления денежных компенсаций. Выплаты станут возможными благодаря реализации краевого механизма восстановления прав граждан-участников долевого строительства. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

ЖК «Радужный» начал строиться в 2009 году. К 2017 году были введены в эксплуатацию три дома, однако возведение еще четырех зданий остановилось из-за нехватки финансирования. В августе 2024 года застройщик — компания «ТехноСити» — был признан банкротом, что оставило дольщиков без завершенного жилья.

После выплаты компенсаций недостроенные дома ЖК «Радужный» будут исключены из Единого реестра проблемных объектов. Это станет важным шагом в решении многолетней проблемы обманутых дольщиков.

Восстановление прав граждан-участников долевого строительства остается приоритетной задачей. Дольщикам нужно оперативно предоставить необходимые документы для оформления компенсаций.

строительство