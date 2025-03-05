Дольщикам недостроев в ЖК «Радужный» в Хабаровске выплатят компенсации

ЖК «Радужный» начал строиться в 2009 году. К 2017 году были введены в эксплуатацию три дома, однако возведение еще четырех зданий остановилось из-за нехватки финансирования. В августе 2024 года застройщик — компания «ТехноСити» — был признан банкротом, что оставило дольщиков без завершенного жилья.