Дольщикам недостроев в ЖК «Радужный» в Хабаровске выплатят компенсации

Министерство строительства Хабаровского края приступило к приему документов от дольщиков недостроенных домов жилого комплекса «Радужный» для предоставления денежных компенсаций. Выплаты станут возможными благодаря реализации краевого механизма восстановления прав граждан-участников долевого строительства. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
ЖК «Радужный» начал строиться в 2009 году. К 2017 году были введены в эксплуатацию три дома, однако возведение еще четырех зданий остановилось из-за нехватки финансирования. В августе 2024 года застройщик — компания «ТехноСити» — был признан банкротом, что оставило дольщиков без завершенного жилья.
После выплаты компенсаций недостроенные дома ЖК «Радужный» будут исключены из Единого реестра проблемных объектов. Это станет важным шагом в решении многолетней проблемы обманутых дольщиков.
Восстановление прав граждан-участников долевого строительства остается приоритетной задачей. Дольщикам нужно оперативно предоставить необходимые документы для оформления компенсаций.