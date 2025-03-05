Новая графа в квитанциях за комуслуги в Астане: что она означает

«Как известно, с января 2025 года энергосбытовые компании прекратили свою деятельность по электроснабжению потребителей. В этой связи на 2025 год в рамках государственных закупок товариществом заключен договор с АО “Астана — Региональная Электросетевая Компания”. В свою очередь, между Астана-ЕРЦ и ТОО “Астанаэнергосбыт” заключен договор по включению в ЕПД услуги “Долг ЭЭ по ПУ АЭС”, так как ТОО “Астанаэнергосбыт” ранее оказывало услуги по электроснабжению для жителей Астаны», — сообщили в компании.