Новая графа в квитанциях за комуслуги в Астане: что она означает

Ранее на редакционный WhatsApp-номер +7−777−001−4499 читатели отправили скрины новых пунктов в квитанции Астана ЕРЦ.
«В квитанции появился пункт “долг ЭЭ по ПУ АЭС”. В прошлом месяце не было этой строчки», — написал один из наших читателей.
Мы обратились с официальным запросом в пресс-службу «Астанаэнергосбыт», чтобы узнать, что означает данный пункт. Как сообщили в компании, пункт «Долг электроэнергии по прибору учета Астанаэнергосбыт» (Долг Э по ПУ АЭС) в квитанции обозначает задолженность потребителей перед товариществом за потребленную электрическую энергию.
«До 1 января 2025 года расчеты за потребленную электроэнергию осуществлялись товариществом на основании данных, передаваемых энергопередающей организацией АО “Астана-РЭК”. Однако с 1 января 2025 года в связи с исполнением требований Закона Республики Казахстан “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам теплоэнергетики, электроэнергетики и регулируемых услуг” деятельность товарищества в сфере энергоснабжения в части электрической энергии была прекращена, а функции расчетов переданы АО “Астана-РЭК”, — говорится в сообщении пресс-службы.
Мы также обратились за разъяснениями в «Астана-ЕРЦ». Как пояснили в пресс-службе, компания осуществляет формирование, печать, обработку и доставку Единого платежного документа (ЕПД) за жилищно-коммунальные услуги на основании договоров с поставщиками этих услуг.
«Как известно, с января 2025 года энергосбытовые компании прекратили свою деятельность по электроснабжению потребителей. В этой связи на 2025 год в рамках государственных закупок товариществом заключен договор с АО “Астана — Региональная Электросетевая Компания”. В свою очередь, между Астана-ЕРЦ и ТОО “Астанаэнергосбыт” заключен договор по включению в ЕПД услуги “Долг ЭЭ по ПУ АЭС”, так как ТОО “Астанаэнергосбыт” ранее оказывало услуги по электроснабжению для жителей Астаны», — сообщили в компании.