Экономист Грошева оценила объем инвестиций на новый аэропорт Иркутска

Экономист оценила объем инвестиций для строительства нового аэропорта Иркутска.
Декан сибирско-американского факультета менеджмента Иркутского госуниверситета, доктор экономических наук Надежда Грошева предполагает, что для строительства нового аэропорта потребуются инвестиции в объеме от 150 до 400 млрд рублей. Все зависит от размаха и масштабов строительства.
Отдельно потребуется создать транспортную и дорожную сеть для доставки пассажиров, грузов
Таким образом, часть затрат возьмет на себя инвестор, оставшуюся — государство.
Как считает инвестор, после завершения строительства инвесторы будут «отбивать» вложенные средства. Поэтому билеты будут продаваться с наценкой, передает новостной портал ИрСити.
Ранее сообщалось о том, что власти согласовали место, где построят новый иркутский аэропорт. На это ушло примерно пять лет.