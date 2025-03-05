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Экономист Грошева оценила объем инвестиций на новый аэропорт Иркутска

По ее оценкам, на строительство аэропорта потребуется от 150 до 400 млрд рублей.

Источник: Правительство Иркутской области

Экономист оценила объем инвестиций для строительства нового аэропорта Иркутска.

Декан сибирско-американского факультета менеджмента Иркутского госуниверситета, доктор экономических наук Надежда Грошева предполагает, что для строительства нового аэропорта потребуются инвестиции в объеме от 150 до 400 млрд рублей. Все зависит от размаха и масштабов строительства.

Отдельно потребуется создать транспортную и дорожную сеть для доставки пассажиров, грузов и т. д. Этим займется уже региональное правительство.

Таким образом, часть затрат возьмет на себя инвестор, оставшуюся — государство.

Как считает инвестор, после завершения строительства инвесторы будут «отбивать» вложенные средства. Поэтому билеты будут продаваться с наценкой, передает новостной портал ИрСити.

Ранее сообщалось о том, что власти согласовали место, где построят новый иркутский аэропорт. На это ушло примерно пять лет.

строительство