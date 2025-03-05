Экономист Грошева оценила объем инвестиций на новый аэропорт Иркутска

Декан сибирско-американского факультета менеджмента Иркутского госуниверситета, доктор экономических наук Надежда Грошева предполагает, что для строительства нового аэропорта потребуются инвестиции в объеме от 150 до 400 млрд рублей. Все зависит от размаха и масштабов строительства.