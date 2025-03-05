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В Красноярском крае сеть магазинов «Лэтуаль» оштрафовали из-за тестеров

Специалисты краевого Роспотребнадзора провели плановые проверки магазинов «Лэтуаль» в Красноярске, Норильске, Канске и Ачинске и выявили нарушения законодательства.

Источник: Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю

За это сеть оштрафовали.

В ходе инспекции в торговых залах обнаружили пробники и тестеры различной парфюмерно-косметической продукции с истекшими сроками годности, а также без информации о наименовании изготовителя и сроках годности.

Также в продаже находились капроновые колготки собственного бренда без информации о дате изготовления, что тоже является нарушением требований к маркировке продукции.

Кроме того, выяснилось, что магазин в центре Красноярска производил загрузку товаров со стороны двора многоквартирного жилого дома, где расположены входы в помещения, что недопустимо.

По выявленным нарушениям ООО «Алькор и Ко» привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Он уже оплачен, сообщили сегодня в Роспотребнадзоре.

штрафы
торговля