В Красноярском крае сеть магазинов «Лэтуаль» оштрафовали из-за тестеров

За это сеть оштрафовали.
В ходе инспекции в торговых залах обнаружили пробники и тестеры различной парфюмерно-косметической продукции с истекшими сроками годности, а также без информации о наименовании изготовителя и сроках годности.
Также в продаже находились капроновые колготки собственного бренда без информации о дате изготовления, что тоже является нарушением требований к маркировке продукции.
Кроме того, выяснилось, что магазин в центре Красноярска производил загрузку товаров со стороны двора многоквартирного жилого дома, где расположены входы в помещения, что недопустимо.
По выявленным нарушениям ООО «Алькор и Ко» привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Он уже оплачен, сообщили сегодня в Роспотребнадзоре.