Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новоуральске возникли проблемы с вывозом мусора

В Новоуральске предотвратили мусорный коллапс.

Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава города Вячеслав Тюменцев.

По его словам, администрации удалось договориться с региональным оператором «Спецавтобазой» об установке 37 евроконтейнеров на 22 площадках сбора твердых коммунальных отходов.

Новые евроконтейнеры установили рядом с вышедшими из строя заглубленными контейнерами. С конца 2024 года управляющие компании перестали выполнять свои обязанности по обслуживанию дворовых контейнерных площадок.

Администрация направила обращения в соответствующие надзорные ведомства для проверки правомерности действий управляющих компаний по отказу от содержания контейнерных площадок.

«МК-Урал» летом 2024 года писал, что несколько муниципалитетов региона ожидало экологическое бедствие. Несколько недель были проблемы с вывозом твердых бытовых отходов. Речь идет о западных муниципалитетах Свердловской области, которые обслуживал региональный оператор ТБО «Экосервис».

На заваленные мусором контейнерные площадки жалуются жители Первоуральска, Ревды, Полевского, Новоуральска, Шалинского городского округа и других муниципалитетов.

ЖКХ