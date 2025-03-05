В Новоуральске возникли проблемы с вывозом мусора

«МК-Урал» летом 2024 года писал, что несколько муниципалитетов региона ожидало экологическое бедствие. Несколько недель были проблемы с вывозом твердых бытовых отходов. Речь идет о западных муниципалитетах Свердловской области, которые обслуживал региональный оператор ТБО «Экосервис».