В Екатеринбурге перекроют улицу Дагестанскую

Об этом сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
Перекрытие планируется на участке вблизи строения № 41 в период с 7 апреля по 6 мая. Оно инициировано специалистами ЕМУП «Водоканал», которые будут осуществлять работы по строительству сети водоснабжения.
Предполагается, что схема движения общественного транспорта не изменится. Специалисты ЕМУП «Водоканал» просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее запланировать пути объезда.
Для удобства автомобилистов и пешеходов информация о действующих на территории города дорожных перекрытиях и ограничениях публикуются на информационной карте официального портала Екатеринбурга.
Как ранее сообщалось, в связи со строительством пешеходного тоннеля в Екатеринбурге перекроют проезд транспорта по нечетной стороне моста через реку Исеть на улице Куйбышева.
«С 24 февраля по 10 июня будет перекрыто движение на нечетной стороне моста по улице Куйбышева по направлению от улицы Горького к 8 Марта. Движение транспорта по четной стороне улицы Куйбышева, а также движение трамваев в обоих направлениях сохранится», — говорится в сообщении городской администрации.