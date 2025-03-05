В Екатеринбурге перекроют улицу Дагестанскую

«С 24 февраля по 10 июня будет перекрыто движение на нечетной стороне моста по улице Куйбышева по направлению от улицы Горького к 8 Марта. Движение транспорта по четной стороне улицы Куйбышева, а также движение трамваев в обоих направлениях сохранится», — говорится в сообщении городской администрации.