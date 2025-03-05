Долги бывшего директора ЗиДа купил его шурин

Все должники были участниками уголовных разбирательств вокруг хищений средств ЗиДа. Сам Егор Заворохин отбывал наказание за хищение средств предприятия, недавно вышел из колонии в рамках УДО. В августе прошлого года он был признан банкротом, проводится процедура реализации его имущества.