Вторичное жилье в Челябинске дорожает быстрее чем в других мегаполисах

Челябинск оказался в первой тройке мегаполисов по динамике роста. Медианная цена квадратного метра челябинской «вторички» за месяц выросла на 1,3%, достигнув уровня в 98 тыс. рублей. Быстрее росли цены в этом сегменте только в Казани (плюс 1,9%) и Воронеже (плюс 1,5%). В соседнем с Челябинском Екатеринбурге цены выросли на 1,2%, а в Уфе — на 0,7%.