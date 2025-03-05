Вторичное жилье в Челябинске дорожает быстрее чем в других мегаполисах

Ситуацию на этом рынке, как пишет РБК, проанализировали в сервисе «Яндекс Недвижимость». В целом по всем российским городам-миллионникам медианная цена за квадратный метр готового жилья в феврале в сравнении с первым месяцем года поднялась на 0,7%.
Челябинск оказался в первой тройке мегаполисов по динамике роста. Медианная цена квадратного метра челябинской «вторички» за месяц выросла на 1,3%, достигнув уровня в 98 тыс. рублей. Быстрее росли цены в этом сегменте только в Казани (плюс 1,9%) и Воронеже (плюс 1,5%). В соседнем с Челябинском Екатеринбурге цены выросли на 1,2%, а в Уфе — на 0,7%.
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