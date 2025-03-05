На омскую фирму завели уголовное дело из-за невыплаты зарплаты больше двух месяцев

«Вопреки требованиям закона руководитель организации не принимал должных мер к ликвидации долгов, в связи с чем прокуратура внесла в его адрес представление, а также направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации)», — говорится в официальном сообщении.