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На омскую фирму завели уголовное дело из-за невыплаты зарплаты больше двух месяцев

Прокуратура Советского округа Омска провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности ООО НПО «МежГеоИнвест», которая показала, что на предприятии образовалась задолженность по заработной плате перед восемью работниками на общую сумму в 1 миллион рублей.

Источник: РИА "Новости"

«Вопреки требованиям закона руководитель организации не принимал должных мер к ликвидации долгов, в связи с чем прокуратура внесла в его адрес представление, а также направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации)», — говорится в официальном сообщении.

Восстановление трудовых прав граждан, а также ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры, добавили в пресс-службе.

Прокуратура