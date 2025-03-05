Пермский край в июле ждет «алмазная лихорадка»

Любителей активного отдыха Прикамья в середине лета ждут трейловый забег и знакомство с реками региона. Всё это вместят события одного ландшафтного фестиваля «У алмазного водопада».
Фестиваль пройдет 19 июля в поселке Кусье-Александровский. Он получил краевой грант проекта «59 фестивалей 59 региона», сообщила администрация Горнозаводского муниципального округа.
Фестиваль «У алмазного водопада» организаторы посвятят рекам Кусье и Койве, неповторимому ландшафту округа и его «алмазному наследию». Его главным героем станет красивейший водопад. Он возник при устройстве плотины для дражной разработки алмазных россыпей и хранит в себе историю рабочего поселка.
В рамках фестиваля его гости примут участие в трейловом беге и северной ходьбе «Алмазная лихорадка», параде плавсредств «Веселая флотилия», станут участниками приключений в «Путешествии по Кусье».
Многочисленные интерактивы дополнят знакомство с местной трикотажной фабрикой, которая около 30 лет была градообразующим предприятием поселка Кусье-Александровский и обеспечивала Прикамье одеждой для отдыха и занятиями спортом.
Этим летом в Пермском крае также пройдет фестиваль, где его гостей накормят обедом по рецепту 1864 года.