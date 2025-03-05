Пермский край в июле ждет «алмазная лихорадка»

Фестиваль «У алмазного водопада» организаторы посвятят рекам Кусье и Койве, неповторимому ландшафту округа и его «алмазному наследию». Его главным героем станет красивейший водопад. Он возник при устройстве плотины для дражной разработки алмазных россыпей и хранит в себе историю рабочего поселка.