В Омске магазин товаров для будущих мам готовится к переезду

Популярный магазин товаров для будущих мам «Мамания» готовится к переезду. В конце марта он сменит адрес, переместившись с улицы Маяковского, 11/13, в здание, известное как «Золотой зуб» на Иртышской набережной, 10/1.
В новом формате «Мамания» предложит своим покупателям в основном товары местного производства. Здесь появятся футболки, лонги, костюмы и другие вещи с оригинальными надписями и принтами. Также магазин будет предоставлять услуги для будущих матерей в индивидуальном порядке. В связи с переездом «Мамания» распродаёт свои товары по сниженным ценам.
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