В Омске магазин товаров для будущих мам готовится к переезду

В новом формате «Мамания» предложит своим покупателям в основном товары местного производства. Здесь появятся футболки, лонги, костюмы и другие вещи с оригинальными надписями и принтами. Также магазин будет предоставлять услуги для будущих матерей в индивидуальном порядке. В связи с переездом «Мамания» распродаёт свои товары по сниженным ценам.