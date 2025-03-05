Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мясо и яйца из Китая не пропустили в Хабаровский край

Всего с начала 2025 года инспекторы Россельхознадзора выявили восемь случаев незаконного ввоза животноводческой продукции.

Источник: Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора

Мясо и яйца из Китая не пропустили в Хабаровский край через пункт пропуска «Покровка — Жаохэ». Об этом сообщает пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

С начала 2025 года инспекторы Россельхознадзора выявили восемь случаев незаконного ввоза животноводческой продукции. У семи граждан КНР в ручной клади нашли колбасу, куриное мясо и яйца, а у россиянина, вернувшегося из Китая, изъяли копченую курицу — вся продукция была под запретом для ввоза из-за рубежа.

На прошлой неделе, с 24 февраля по 3 марта, проверка выявила новые нарушения. У пяти китайцев обнаружили колбасу, куриные лапы, свиную ножку, а также куриные и утиные яйца. Кроме того, четверо россиян, возвращавшихся домой, пытались провезти колбасу, сардельки, мясные пироги и яйца.

Всю запрещенную продукцию, которую везли граждане КНР и РФ, вернули обратно в Поднебесную.

торговля
здоровье