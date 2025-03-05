Мясо и яйца из Китая не пропустили в Хабаровский край

С начала 2025 года инспекторы Россельхознадзора выявили восемь случаев незаконного ввоза животноводческой продукции. У семи граждан КНР в ручной клади нашли колбасу, куриное мясо и яйца, а у россиянина, вернувшегося из Китая, изъяли копченую курицу — вся продукция была под запретом для ввоза из-за рубежа.