Мясо и яйца из Китая не пропустили в Хабаровский край через пункт пропуска «Покровка — Жаохэ». Об этом сообщает пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.
С начала 2025 года инспекторы Россельхознадзора выявили восемь случаев незаконного ввоза животноводческой продукции. У семи граждан КНР в ручной клади нашли колбасу, куриное мясо и яйца, а у россиянина, вернувшегося из Китая, изъяли копченую курицу — вся продукция была под запретом для ввоза из-за рубежа.
На прошлой неделе, с 24 февраля по 3 марта, проверка выявила новые нарушения. У пяти китайцев обнаружили колбасу, куриные лапы, свиную ножку, а также куриные и утиные яйца. Кроме того, четверо россиян, возвращавшихся домой, пытались провезти колбасу, сардельки, мясные пироги и яйца.
Всю запрещенную продукцию, которую везли граждане КНР и РФ, вернули обратно в Поднебесную.