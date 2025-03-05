Более 42 тыс жителей Башкирии установили самозапреты на кредиты. За первые сутки после введения закона, который защищает от действия мошенников, услугу подключили более 1,7 млн россиян.
Как сообщает Минцифры России, жители Башкирии стали одними из самых активных пользователей сервиса.
Отметим, что самозапрет на кредиты — это мера, направленная против разгула телефонных мошенников. На граждан, которые установили такой запрет, не возможно будет оформить займы без их личного присутствия в банке. Раздел самозапрета на выдачу кредитов размещен на портале Госуслуг. И банки при оформлении своих услуг должны будут проверить, есть ли в вашей истории сведения о самозапрете. Если он установлен — кредитор обязан отказать.
Функция является бесплатной и подключить ее можно с помощью заявления через Госуслуги или в МФЦ. Отменить запрет можно будет в любой момент.