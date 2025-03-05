Более 42 тыс жителей Башкирии установили самозапреты на кредиты

Отметим, что самозапрет на кредиты — это мера, направленная против разгула телефонных мошенников. На граждан, которые установили такой запрет, не возможно будет оформить займы без их личного присутствия в банке. Раздел самозапрета на выдачу кредитов размещен на портале Госуслуг. И банки при оформлении своих услуг должны будут проверить, есть ли в вашей истории сведения о самозапрете. Если он установлен — кредитор обязан отказать.