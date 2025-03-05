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С авиазавода им. Бериева в Таганроге хотят взыскать 158,5 млн рублей

Первое заседание намечено на седьмое апреля.

Донской арбитраж будет рассматривать иск концерна радиостроения «Вега» к Таганрогскому авиационному научно-техническому комплексу имени Г. М. Бериева (ТАНТК). Это следует из данных, опубликованных в картотеке инстанции.

Концерт собирается взыскать долг по договору, который был подписан весной 2021 года. Задолженность составляет 158,5 млн рублей. Помимо этого, истец хочет взыскать неустойку в размере 7,5 млн рублей.

Планируется, что первое заседание пройдёт седьмого апреля.

ТАНТК работает в Таганроге. Завод разрабатывает авиационную технику, изготавливает летательные аппараты различного назначения, в том числе самолёт-амфибию Бе-200ЧС.

«Вега» специализируется на создании и производстве радиоэлектронных систем и изделий как военного, так и гражданского назначения.

Ранее стало известно об открытии вытрезвителей в Ростовской области.