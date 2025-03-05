В Екатеринбурге начал работу один из крупнейших спорткомплексов России

Это крупнейший в России многофункциональный спортивный объект, где можно проводить международные соревнования по 11 видам спорта. Но главным хозяином суперарены, как ее называют екатеринбуржцы, станет хоккейный клуб «Автомобилист». Его болельщики очень рады переезду, так как новая арена вмешает более 12 тысяч человек, что в два раза больше, чем может принять «Уралец», где команда выступала на протяжении 50-ти лет. Помимо этого «УГМК Арена» ближе расположена к остановкам общественного транспорта.
ТОП-5 России.
В Екатеринбурге начал работать один из самых больших спортивных комплексов России — «УГМК Арена». Это один из самых современных многофункциональных объектов в стране. Здесь можно проводить международные соревнования по 11 видам спорта: хоккею, фигурному катанию, баскетболу, мини-футболу, гандболу, керлингу, волейболу, единоборствам, боксу и так далее.
Спортивный комплекс начали возводить в 2019 году в центре Екатеринбурга, за цирком, на набережной реки Исеть. Место выбрали с учетом транспортной доступности. Первоначально «УГМК Арену» планировали открыть к 300-летию Екатеринбурга, в 2023 году. Но пандемия, а затем и проблемы с доставкой строительных материалов и комплектующих из других стран перенесли сроки сдачи объекта.
Фасад «УГМК Арены» выполнен в оранжево-медных цветах Уральской горно-металлургической компании, главного спонсора ХК «Автомобилист». На крыше размещен огромный логотип УГМК.
Общая площадь суперарены составляет 98 тысяч квадратных метров. Комплекс на спортивных матчах может вмешать 12588 зрителей. По вместимости зрителей арена Екатеринбурга входит в ТОП-5 среди команд континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Для концертов количество зрителей может быть увеличено до 15 тысяч.
«Зрителям видно отовсюду».
«УГМК Арена» будет домашней для хоккейного клуба «Автомобилист». В основном именно для этой команды возводили многофункциональный спортивный комплекс.
«Автомобилист» ранее выступал на «Уральце», который расположен недалеко от «УГМК Арены», на улице Большакова. Он вмешает 5545 зрителей, что не удовлетворяло потребности свердловских болельщиков. На матчах были аншлаги, билетов не хватало на играх плей-офф и против принципиальных соперников. «УГМК Арена» должна решить эту проблему.
Повышенный интерес у свердловских любителей хоккея доказал первый тестовый матч, прошедший на «УГМК Арене» 28 февраля. В рамках Молодежной хоккейной лиги встречались «Авто» и «Толпар». Матч посетили 6603 человека. При этом билеты не продавались, на игру могли попасть обладатели сезонных абонементов, а также сотрудники компаний УГМК.
Этот матч выполнил сразу несколько задач. Помимо самой игры службы «УГМК Арены» проверили свою готовность к работе и большому наплыву зрителей. Болельщиков просили высказывать свое мнение и рассказать о том, что необходимо доработать.
Поступило 116 сообщений и вопросов в специальный чат-бот «УГМК Арены». Чаще всего болельщики не задавали вопросы, а благодарили строителей за новый знаковый объект Екатеринбурга и делились эмоциями от «УГМК Арены».
Среди предложений любители хоккея просили разнообразить меню в кафе и инвентарь детских комнат, увеличить количество мусорных баков и указателей навигации.
«Все пожелания гостей тестового матча будут переданы администрации спортивной арены и станут основой для дальнейшей работы, — сообщили в пресс-службе “УГМК Арены”. — Мы говорим спасибо за обратную связь!».
Болельщики, попавшие на тестовую игру, высоко оценили новую спортивную арену Екатеринбурга.
«Таких вместительных арен у нас не было, вторая после санкт-петербургской, — отметил зритель тестового матча Алексей. — Светло, лед, по мнению игроков, хороший. Зрителям видно отовсюду. Разве что с трех-четырех последних рядов смотреть пока непривычно, высоко! Но, думаю, привыкнут болельщики. Плюс — что в шаговой доступности остановки метро, трамвая, автобуса, троллейбуса».
Другой болельщик отметил, что «арена — просто бомба».
Тысячный матч.
С «Уральцем» «Автомобилист» попрощался красиво. Последний матч на этой арене стал тысячным для свердловских хоккеистов в КХЛ. «Шоферы» обыграли казанский «Ак Барс» со счетом 2:1.
«Уралец» был построен в 1972 году. С первых дней он стал домашней ареной «Автомобилиста». «Уралец» несколько раз реконструировали, доведя число мест до нынешних 5545. Но это количество все равно не удовлетворяло запросы свердловских болельщиков.
Сейчас «Автомобилист» отправился на выезд, будет проводить матчи в других городах. В Екатеринбурге команда сыграет 10 марта. Это будет первый официальный матч на «УГМК Арене». «Шоферы» встретятся с многократным чемпионом России ЦСКА.