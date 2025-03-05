В Екатеринбурге начал работу один из крупнейших спорткомплексов России

Это крупнейший в России многофункциональный спортивный объект, где можно проводить международные соревнования по 11 видам спорта. Но главным хозяином суперарены, как ее называют екатеринбуржцы, станет хоккейный клуб «Автомобилист». Его болельщики очень рады переезду, так как новая арена вмешает более 12 тысяч человек, что в два раза больше, чем может принять «Уралец», где команда выступала на протяжении 50-ти лет. Помимо этого «УГМК Арена» ближе расположена к остановкам общественного транспорта.