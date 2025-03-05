Пять километров трамвайных путей отремонтируют в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в 2025 году капитально отремонтируют трамвайные пути на девяти участках. В общей сложности специалисты приведут в порядок более 5 километров путей. На трех участках заменят только рельсы и железобетонные шпалы, на остальных — температурные компенсаторы.
Ремонты пройдут на переезде «Таватуйская — Бебеля», на участке от Сыромолотова, 14 В до Сиреневого бульвара, на переезде «Победы — Кузнецова», вдоль Белореченской — от Посадкой до Шаумяна, на переезде «Гагарина — Первомайская», на узле «Радищева — Московская», вдоль улицы Блюхера — от Шоферов до станции «Шарташ», вдоль улицы Сыромолотова — от Сиреневого бульвара до станции «40 лет ВЛКСМ», пути вдоль Луначарского — от Азина до Челюскинцев.