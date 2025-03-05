В Татарстане появилась рабочая группа по введению цифрового рубля

По словам Нигматуллина, в целях апробации расчетов с использованием цифрового рубля организована рабочая группа. Она будет рассматривать вопросы участия Татарстана в проекте «Цифровой рубль». Также утвержден ее состав. В нее войдут главы Минфина Марат Файзрахманов и Минцифры региона Айрат Хайруллин. Остальные члены в составе окажутся по согласованию.