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В Татарстане появилась рабочая группа по введению цифрового рубля

Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности премьер-министра республики Рустам Нигматуллин.

Источник: Комсомольская правда

По словам Нигматуллина, в целях апробации расчетов с использованием цифрового рубля организована рабочая группа. Она будет рассматривать вопросы участия Татарстана в проекте «Цифровой рубль». Также утвержден ее состав. В нее войдут главы Минфина Марат Файзрахманов и Минцифры региона Айрат Хайруллин. Остальные члены в составе окажутся по согласованию.

Для установления в Татарстане экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций создадут отдельную рабочую группу. Ее председателем станет глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко. Его заместителем и секретарем будут замминистра экономики республики Мидхат Шагиахметов и замглавы Минцифры региона Булат Габдрахманов.

Напомним, в Татарстане предложили при оплате ЖКУ использовать исключительно цифровой рубль. Инициативу озвучил глава Комитета республики по тарифам Александр Груничев.

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