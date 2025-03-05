Осталось меньше месяца: налоговики предупредили казахстанцев

Уплатить налог можно также с помощью приложений банков, а также через АО «Казпочта». По данным ДГД, по итогам 2024 года по Алматы 456 тысяч лиц владело 764 тысяч транспортными средствами. По сравнению с 2023 годом, их количество выросло на 7 процентов, а совокупная сумма соответствующего налога — с 19,6 до 21,9 миллиарда тенге.