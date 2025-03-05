Осталось меньше месяца: налоговики предупредили казахстанцев

«1 апреля текущего года истекает срок уплаты налога на транспорт с физических лиц за 2024 год. В случае неуплаты налога в срок, за каждый день просрочки начисляется пеня», — сообщили в ДГД по Алматы.
Сумму налога, которую предстоит уплатить, необходимо рассчитать самостоятельно с помощью калькулятора в мобильном приложении e-Salyq Azamat или на сайте Комитета государственных доходов. После 15 марта автовладельцы получат предварительно рассчитанную сумму налога в виде PUSH-уведомлений в приложения банков второго уровня.
Уплатить налог можно также с помощью приложений банков, а также через АО «Казпочта». По данным ДГД, по итогам 2024 года по Алматы 456 тысяч лиц владело 764 тысяч транспортными средствами. По сравнению с 2023 годом, их количество выросло на 7 процентов, а совокупная сумма соответствующего налога — с 19,6 до 21,9 миллиарда тенге.
Чем грозит неуплата налога на транспорт
В случае несвоевременной уплаты налога налоговые органы применяют меры принудительного взыскания, а именно , направляют уведомления о налоговой задолженности, выносят налоговые приказы о взыскании задолженности и направляют их частным судебным исполнителям для принудительного исполнения.
В свою очередь судебные исполнители будут применять меры в отношении должников, в том числе наложение ареста на имущество и банковские счета, а также ограничение выезда за пределы страны. Также должники не смогут получить банковские услуги, открыть банковские счета, производить переводы, оформить кредит и так далее.
При возникновении вопросов по налогу на транспорт казахстанцам необходимо обратиться в управление государственных доходов по месту жительства.