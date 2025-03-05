Прокуратура намерена закрыть опасные для людей магазины в Приморье

В Приморье завершается масштабная проверка, которую региональная прокуратура начала после сообщений людей о крысах и тараканах, вольготно себя чувствующих в магазинах торговых сетей края. Совместно с представителями контролирующих органов, прокуроры нашли многочисленные нарушения, которые грозят торговым точкам закрытием, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на надзорное ведомство.