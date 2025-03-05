Прокуратура намерена закрыть опасные для людей магазины в Приморье

В Приморье завершается масштабная проверка, которую региональная прокуратура начала после сообщений людей о крысах и тараканах, вольготно себя чувствующих в магазинах торговых сетей края. Совместно с представителями контролирующих органов, прокуроры нашли многочисленные нарушения, которые грозят торговым точкам закрытием, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на надзорное ведомство.
За время проверки вместе со специалистами Роспотребнадзора, Россельхознадзора и пожарной инспекции сотрудники прокуратуры нашли больше полутора тысяч нарушений санитарных и ветеринарных правил, прав работников торговых сетей и требований пожарной безопасности.
Наиболее «популярные» нарушения — продажа продуктов с истекшим сроком годности, отсутствие у них маркировки о дате производства и производителей, наличие в магазинах следов пребывания тараканов и крыс.
Почти во всех магазинах завалены коробками и прочим мусором эвакуационные выходы, их двери не оснащены устройствами для быстрого открытия изнутри, а в некоторых попросту отсутствует пожарная сигнализация и системы автоматического тушения огня. Все это создает реальную угрозу жизни людей.
Найдены и нарушения условий труа работников — их не снабжают средствами индивидуальной защиты, отсутствует специальная оценка условий труда людей.
Прокуроры внесли больше 50 представлений об устранении нарушений руководству торговых сетей, заведено около 200 административных дел.
В отношении некоторых магазинов прокуроры рассматривают вопрос о подаче судебных исков, вплоть до закрытия торговых точек до момента устранения всех выявленных нарушений, создающих угрозу жизни и здоровью людей.