Казахстан увеличил экспорт растительного масла и кормов в Китай

АСТАНА, 5 мар — Sputnik. С сентября 2024 года по февраль 2025 года установлен рекорд по железнодорожным поставкам растительного масла и высокотехнологичных кормов для животных в Китай. Об этом сообщает пресс-служба «Казахстан темир жолы (Казахстанские железные дороги)».
Объем перевозок комбикормов вырос в пять раз к показателю аналогичного периода прошлого года и достиг 748 тысяч тонн.
Рост экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью отмечен как в крытых вагонах, так и в контейнерах.
Экспорт растительного масла продолжает демонстрировать стабильный рост: за последние шесть месяцев его объем составил 93 тыс. тонн, что на 19% выше, чем в 2023/2024 маркетинговом году, и на 47% больше, чем в 2022/23 маркетинговом году.
В Китай экспортировано 794 тысяч тонн сырьевого зерна и 171 тысяч тонн продуктов перемола.
Такие результаты стали возможными благодаря скоординированной работе железнодорожных компаний двух стран, аграриев и всех участников логистической цепочки.