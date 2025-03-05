Казахстан увеличил экспорт растительного масла и кормов в Китай

Экспорт растительного масла продолжает демонстрировать стабильный рост: за последние шесть месяцев его объем составил 93 тыс. тонн, что на 19% выше, чем в 2023/2024 маркетинговом году, и на 47% больше, чем в 2022/23 маркетинговом году.